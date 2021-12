Caminhão desgovernado invade prédio e bate em veículos no Cidade Jardim

Um caminhão desgovernado colidiu com três carros e invadiu o condomínio Boulevard Jardim, na rua Leonor Calmon, no Cidade Jardim, neste domingo, 23, por volta de 12h40.

De acordo com uma moradora do prédio, Melina de Souza, o veículo, de placa JLK-7320, da empresa Toldos Canlon, descia uma ladeira, quando o motorista perdeu o controle do automóvel e atingiu o Fiat Uno de sua irmã, de placa JNS-6418, que estava estacionado em frente ao condomínio.

O caminhão também bateu na Strada, de placa JSE-5728, antes de se chocar com a grade do condomínio e colidir com o Peugeot, JSO-0450, que estava dentro da área do prédio. Ninguém foi atingido pelo caminhão, de acordo com Melina de Souza. "Graças a Deus minha irmã estava na minha casa e não tinha ninguém na rua na hora, porque passeia muita gente aqui", agradece a moradora.



Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão e de um passageiro que estava com ele no momento do acidente. De acordo com Melina de Souza, eles fugiram do local.



*Colaborou João Eça | Grupo A TARDE



adblock ativo