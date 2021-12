Caminhão desgovernado atropela duas pessoas na San Martin

Um caminhão desgovernado atropelou duas pessoas na avenida San Martin, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 18. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), as vítimas são socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Salvar.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Policiais militares estão no local do acidente. Além das vítimas, o caminhão também atingiu o muro de um imóvel e dois veículos.

