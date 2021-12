Caminhão derruba fiação e deixa trânsito lento na avenida ACM

Um caminhão derrubou a fiação e um semáforo da avenida ACM na manhã deste sábado, 13, no trecho em frente ao McDonalds. De acordo com a Superintendência de Transito do Salvador (Transalvador), o fato ocorreu porque o veículo era alto para passar pela via.

Por conta do acidente, houve retenção sentido Rio Vermelho, mas o fluxo já foi normalizado. Técnicos da Coelba estão no local para realizar os reparos.

