Caminhão de cerveja tomba na avenida Bonocô

Um caminhão de cerveja tombou na avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), próximo à Arena Fonte Nova, no início da tarde desta quinta-feira, 19.

Apesar do acidente, o trânsito está tranquilo na região e não há feridos.

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) informou inicialmente que apenas a carga tinha caído do veículo.

Uma viatura da polícia chegou logo após o acidente, o que evitou que os produtos fossem saqueados.

Dois guinchos do órgão de trânsito estão no local para fazer a remoção do veículo.

adblock ativo