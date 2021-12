'Caminhão da Biometria' irá circular por bairros de Salvador

O ‘Caminhão da Biometria’ terá parada em três Prefeituras-bairro da capital baiana para auxiliar os eleitores a regularizar a situação do Título de Eleitor na própria comunidade. A ação, que é uma parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e a Prefeitura de Salvador, será lançada oficialmente nesta quarta-feira, 4, às 8h30, no estacionamento da unidade de Itapuã.

O evento de lançamento contará com a presença do vice-prefeito Bruno Reis, do secretário de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro de Salvador, Luiz Galvão, e do presidente do TRE, desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Júnior.

Após a cerimônia, a comunidade já poderá usufruir do serviço, das 10h às 17h. Nos dias 5 e 6, o veículo atenderá as unidades Subúrbio/Ilhas e Cajazeiras, com atendimento das 8h às 17h.

Não é necessário realizar agendamento para acessar o serviço. O Caminhão da Biometria dispõe de oito kits de atendimento, onde será possível realizar até 32 cadastros por hora. O atendimento com hora marcada continua disponível nos postos fixos da Justiça Eleitoral.

O eleitor que não fizer o recadastramento biométrico terá o título cancelado e não poderá votar nas próximas eleições.

Para acessar o serviço, os interessados devem estar munidos de documento de identificação com foto e um comprovante de residência recente (emitido há, no máximo, três meses).

