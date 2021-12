Caminhão da Biometria atenderá população de Cajazeiras

O Projeto Caminhão da Biometria, que promove atendimento itinerante nos bairros, atenderá à comunidade de Cajazeiras, em Salvador, nesta sexta-feira, 6. A parceria entre a Prefeitura e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) tem o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços de regularização da situação eleitoral, por meio da revisão de dados, alistamento, 2ª via do título de eleitor e transferência.

Os moradores das regiões de Itapuã e do Subúrbio já foram beneficiados com a ação. A próxima parada será no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, com atendimento no horário das 9h às 17h.

Para ser atendido, não será necessário realizar o agendamento. Os interessados devem apresentar documento de identificação com foto e um comprovante de residência recente, emitido há, no máximo, três meses. Com oito kits de atendimento, o veículo consegue atender 32 eleitores por hora, aproximadamente.

