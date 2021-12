Caminhão com soja tomba e bloqueia via em Águas Claras

Um caminhão carregado com soja tombou no bairro de Águas Claras na noite desta quarta-feira, 6. O veículo continuou no local do acidente, na rua Celika Nogueira, até a manhã desta quinta, 7, sendo retirado por volta das 11h20. Nesse período, o caminhão bloqueou o acesso para o viaduto que liga a região à BR-324.

Além do caminhão, parte da carga também ficou espalhada na pista. Isso porque um poste foi atingido no acidente, dificultando a remoção do veículo e do produto, que foi saqueado por alguns moradores da localidade.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), técnicos da Coelba estiveram no local para desligar a energia e permitir a liberação da via. Funcionários da Limpurb retiraram parte do produto da via.

