Caminhão com corpo carbonizado é encontrado em Jardim Valéria

O corpo carbonizado de um homem foi encontrado em um caminhão na entrada do CIA, no bairro Jardim Valéria, em Salvador. O automóvel foi localizado atrás da empresa Usiba, por volta das 0h30 desta segunda-feira, 19.

A Mercedes-Benz de placa PLG-8448, incendiado com a vítima dentro, ficou totalmente destruído. De acordo com a Polícia Militar, o caminhão foi achado por homens da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Valéria).

As guarnições acionaram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção do corpo e realização de perícia. A autoria e motivação do crime são investigadas pela Polícia Civil.

