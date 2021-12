Caminhão colide em poste após equipamento cair na Paralela

Um caminhão colidiu em um poste após o equipamento ter caído na manhã desta segunda, 10, na avenida Paralela, sentido aeroporto. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta de 8h50, nas imediações da Polícia do Exército.

Não há registro de feridos. De acordo com o órgão municipal, o trânsito no momento do acidente ficou congestionado, mas, após o reboque do caminhão e a retirada do poste da via, o tráfego começou a fluir.

A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), para saber o motivo do poste ter caído, mas ninguém atendeu.

