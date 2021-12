Caminhão carregado com mercadorias é roubado em Marechal Rondon

Um caminhão foi roubado no bairro de Marechal Rondon, em Salvador, quando o proprietário do veículo descarregava mercadorias em um supermercado na localidade. De acordo com a Guarda Municipal, a vítima disse que foi surpreendida por dois homens armados.

O veículo foi recuperado na noite desta terça-feira, 29, por agentes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal após o proprietário informar que encontrou o caminhão na avenida Aliomar Baleeiro, em Nova Brasília, em frente a um condomínio residencial. As mercadorias não foram localizadas.

O caminhão foi levado por um guincho da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, onde o caso foi registrado.

