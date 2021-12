Caminhão capota e deixa duas pessoas feridas na avenida Luís Eduardo Magalhães

Duas pessoas ficaram feridas durante um acidente de trânsito no início manhã desta quinta-feira, 27, na avenida Luís Eduardo Magalhães, nas proximidades da Baixinha do Santo Antônio, sentido BR-324, em Salvador.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) um caminhão carregado com bebidas capotou na via. O motorista do veículo e seu auxiliar acabaram machucados e foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Devido ao ocorrido, o tráfego está lento na região.

Parte da via ficou interditada | Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

⚠️Acidente na Av. Luís Eduardo Magalhães bloqueia a via no sentido BR 324. Equipe da #Transalvador no local — Transalvador (@Transalvador1) 28 de fevereiro de 2019

