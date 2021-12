Caminhão-baú tomba na avenida Paulo VI

Um caminhão-baú que transportava material de construção tombou na avenida Paulo VI, em frente ao banco Santander, no início da tarde desta quarta-feira, 12. De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) o acidente aconteceu por volta das 13h30, próximo a entrada da rua das Rosas. Não houve feridos.

Ainda segundo o órgão, não há retenção de veículos no local.

