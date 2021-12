Um caminhão baú (de placa NZJ 6507) tombou na manhã desta sexta-feira, 7, na avenida Luís Eduardo Magalhães, em Salvador. O acidente aconteceu próximo ao túnel da via, no sentido avenida Paralela. Ninguém ficou ferido.

A situação ocasionou um longo congestionado, principalmente nas regiões da Baixinha de Santo Antônio e do Retiro. Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estiveram no local e conseguiram tornar a lentidão após o veículo ser removido da via, por volta das 8h.

Segundo a Polícia Militar, que também acompanhou a ocorrência, o acidente foi provocado depois do pneu traseiro do caminhão estourar e o motorista perder a direção e subir no meio-fio, tombando em seguida.

O veículo, carregado de queijos, saiu de Águas Claras e seguia para o bairro do Cabula, para abastecer mercados locais. A carga foi removida e caminhão retirado da via por um guincho do órgão municipal de trânsito.

Caminhão baú tomba na avenida Luís Eduardo Magalhães | Foto: Divulgação/ATarde

