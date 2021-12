Caminhão-baú tomba em alça de viaduto da Via Expressa

Um caminhão-báu ficou inclinado na alça do viaduto da Via Expressa, na região de Água de Meninos, em Salvador, na manhã deste sábado, 4. Por conta do ocorrido, o transito ficou congestionado sentido Cidade Baixa.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente ocorreu na saída do túnel, na altura do Mercado do Peixe, por volta das 7h30. Não houve registro de feridos na ocorrência.

Não há informações sobre as circunstâncias que provocaram a batida. Para retirar o veículo do local foi necessário o envio de um guincho.

adblock ativo