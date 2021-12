Caminhão bate em postes e deixa bairro de Colina de Pituaçu sem energia

Um caminhão derrubou dois postes e atingiu outros três no fim de linha de Colina de Pituaçu, no bairro São Rafael, por volta das 8h30 desta sexta-feira, 1º. Equipes da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) estão no local para restabelecer a energia elétrica da região. Não houve feridos no acidente.

A Companhia informa que o fornecimento de energia do trecho onde os postes foram atingidos foi desligado por motivos de segurança dos moradores e dos técnicos que trabalham no local. A previsão de retorno da energia é às 18h.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o trânsito da região não teve interferências e segue seu fluxo normal. Ainda não há informações sobre o motivo que levou o caminhão a se chocar contra os postes.

adblock ativo