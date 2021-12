Caminhão bate em poste e estrutura cai e atinge outro carro

Um poste caiu em cima de um carro de passeio, no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, no início da tarde desta quarta-feira, 4. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), um caminhão bateu na estrutura, que caiu atravessando a pista e atingindo o veículo. Ninguém ficou ferido.



A situação deixou o trânsito congestionado na região por volta das 12h, no Largo do Luso, no sentido Paripe. Equipes da Transalvador foram deslocadas para o local.



Desde 7h desta quarta, foram registrados três acidentes com três feridos.

