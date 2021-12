Caminhão bate em poste e energia elétrica é suspensa no Rio Vermelho

Um caminhão bateu em um poste na manhã desta quinta-feira, 9, na rua Belmonte, bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O acidente suspendeu a distribuição de energia elétrica na região.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o caso aconteceu por volta das 9h. O motorista do caminhão teria prendido o veículo nos fios do poste, resultando no acidente.

Em nota, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) informou que já atuam na troca do poste. O impacto no equipamento da concessionária provocou o desligamento da rede elétrica que atende a região.

Parte das cargas foi normalizada, de forma remota (do próprio Centro de Operações da Coelba), um minuto após o ocorrido. Às 9h40, um novo bloco de consumidores teve o fornecimento de energia normalizado.

Equipes da Coelba atuam para normalizar o restante dos consumidores situados no Parque Cruz Aguiar, em um trecho da avenida Oswaldo Cruz e na rua Belmonte.

Ninguém ficou ferido.

