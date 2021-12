Caminhão bate em poste e congestiona Estrada do Coco

Um acidente na Estrada do Coco (BA-099) deixou o trânsito congestionado no início da manhã desta quarta-feira, 26, nas proximidades do Maxi Supermercado, em Lauro de Freitas. Um caminhão colidiu com um poste por volta das 7h e bloqueou parte da pista. Com a batida, o poste pendeu sobre a estrutura de um prédio, no sentido Salvador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE-BA), duas pessoas ficaram feridas e foram levadas ao Hospital Menandro de Farias. O veículo foi retirado do local por volta das 9h30, mas a estrutura do poste atingido ainda se encontrava na pista por volta das 11h. Segundo a reportagem de A Tarde, que esteve no local, o congestionamento na rodovia chegou a aproximadamente 4 km.

Balanço - Entre as 7h desta terça-feira, 25, e as 7h desta quarta-feira, a PRE-BA registrou 14 acidentes com três feridos nas rodovias estaduais. Dentre os acidentes, dez foram registrados no mesmo trecho da BA-522, entre a cidade de Candeias e a BR-324.

