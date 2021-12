Caminhão bate em fiação e pega fogo no bairro da Pituba

Um caminhão pegou fogo na tarde desta quarta-feira, 28, após colidir com uma fiação na Rua Minas Gerais, no bairro da Pituba, em Salvador. Duas viaturas do Grupamento de Bombeiros Militares estão atuando no combate às chamas no local. Ninguém ficou ferido

De acordo com o órgão, o fogo começou por volta das 13h30 e ainda não há informações sobre o prejuízo estimado do acidente. A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) informou que a via foi interditada em decorrência do acidente.

