Caminhão atinge poste no Imbuí e tráfego é afetado

Um ccaminhão basculante de grande porte se chocou com um poste na manhã desta terça-feira, 9, na Rua das Patativas, nas proximidades do Shopping Caboatã. O incidente aconteceu por volta das 11h30 no Imbui.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) está no local. Por cauda disso, o tráfego ficou afetado.

Segundo a Coelba, o caminhão puxou os cabos da rede de telecomunicações e derrubou parte de um poste. O serviço de substituição do equipamento está sendo vendo e a previsão é que seja concluído às 17h.

adblock ativo