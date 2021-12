Caminhão atinge muro de lanchonete no Dique do Tororó

Um caminhão desgovernado bateu em um carro e, em seguida, atingiu o muro lateral da lanchonete Habib's, na região do Dique do Tororó, em Salvador. O acidente ocorreu no final da manhã desta terça-feira, 12, por volta das 11h50.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), policiais da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram ao local. O motorista do caminhão fugiu logo após o acidente, segundo a Polícia Militar (PM). Ninguém ficou ferido.

Ainda conforme a PM, o veículo descia a ladeira Brisa do Vale, na avenida Paraguaçu, quando o motorista perdeu o controle do caminhão. No momento do acidente, o trânsito no local foi interditado, mas já foi liberado e flui normalmente. Agentes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) ainda estão no local para fazer a remoção do veículo.

Acidente no Dique do Tororó,imediações do Habib’s deixa trânsito congestionado na região. Guincho acionado e Transalvador no local. pic.twitter.com/jsTgaNQMHU — Transalvador (@Transalvador1) 12 de setembro de 2017

