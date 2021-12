Caminhada reúne quatro mil pessoas em preparação à JMJ

Quatro mil pessoas participaram, na tarde, da caminhada pela vida, promovida pela Arquidiocese de Salvador em preparação à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que acontece de 23 a 28 de julho, no Rio de Janeiro.

Na segunda-feira, 22, dois mil jovens soteropolitanos serão enviados ao Rio de Janeiro em 21 ônibus e aviões .O Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, viajará na manhã do mesmo dia para celebrar a recepção do Papa Francisco.

Jovens de vários países se deslocaram do Campo Grande à Praça da Sé ao som de um trio elétrico comandado pela banda evangélica Ebrom.

O bispo auxiliar Dom Gilson participou do evento, divulgando mensagens do Papa Bento XVI e rezando o 'Pai Nosso'. Após a caminhada, uma missa foi celebrada pelo Arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, e um show com quatro atrações evangélicas encerraram a semana missionária da cidade.

"Essa celebração nos mostra que podemos e devemos confiar mais nos jovens, incentivá-los e acompanhá-los para que eles exteriorizem a riqueza do coração", disse o arcebispo.

Três mil peregrinos passaram pela cidade durante a semana e 600 foram cadastrados pela Arquidiocese para o evento missionário, que se iniciou na última terça com oficinas, conferências, celebração eucarística e visita à comunidades carentes.

A programação de encerramento começou por volta de 8h, deste sábado, com a visita de peregrinos e paroquianos à Arena Fonte Nova. Unidos, os visitantes subiram a rampa dançando e cantando músicas de louvor à Deus. Em seguida assistiram a um vídeo sobre a história do estádio e presenciaram um flash mob preparado por jovens da Arquidiocese.

"Estou impressionada com a alegria e o calor dos soteropolitanos. Essa é uma experiência única que vou levar para o meu país", relatou a alemã Teresa Fischer, 24, participante do evento.

