Caminhada reúne amantes do samba no centro de Salvador

Milhares de pessoas encheram as ruas do centro de Salvador na tarde deste domingo, 3, na 12ª edição da Caminhada do Samba, que celebra o Dia do Samba (2 de dezembro). Nove blocos da União das Entidades de Samba da Bahia (Unesamba) desfilam do Campo Grande até a Praça Castro Alves.

Esta edição homenageia o sambista Walmir Lima – que celebra 70 anos de carreira – e a cantora e compositora Claudete Macedo, referência da década de ouro do rádio.

Comandam a festa os trios do Alvorada, Alerta Geral, Pagode total, Proibido Proibir, Reduto do Samba, Vem sambar, Amor e Paixão, Samba popular e Q felicidade.

