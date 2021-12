Caminhada reforça luta contra câncer de mama

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza, na manhã deste domingo, 27, no Dique do Tororó, uma caminhada de conscientização sobre o câncer de mama. A atividade, que faz parte da programação do Outubro Rosa (campanha contra a doença), começa às 8h. Médicos oncologistas, mastologistas, cirurgiões, enfermeiros e nutricionistas vão participar do evento, tirando dúvidas sobre o câncer de mama.

Também serão oferecidos serviços de aferição de pressão arterial, massoterapia, confecção do cartão do SUS, orientação sobre exames clínicos das mamas e marcação de mamografia.

Mais de 90% dos casos desse tipo de câncer tem cura quando é diagnosticado no início da doença.

