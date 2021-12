Caminhada Raízes da Bahia leva cultura popular para o Dique

Um espetáculo gratuito e ao ar livre promete movimentar a região do Dique do Tororó, hoje, partir das 16h. Trata-se da Caminhada Raízes da Bahia, que deve reunir cerca de 1.200 representantes da cultura popular de Salvador, região metropolitana, Recôncavo, sertão e baixo sul da Bahia.

Segundo o secretário estadual de Cultura, Jorge Portugal, a caminhada é um ato inaugural que marca a gestão da pasta em 2016.

"Será um evento majestoso que busca celebrar a diversidade, pois a população terá a oportunidade de conhecer a riqueza e a força da cultura popular da Bahia", destacou Portugal.

Na grade de programação do desfile consta a participação dos grupos Esmola Cantada, da cidade histórica de Cachoeira, Congo, Reisado e Chegança de Cairu, entre muitos outros agrupamentos culturais.

Conjuntos de dança como o festejado Balé Folclórico da Bahia e a quadrilha junina Forró Asa Branca também confirmaram participação.

Identidade

Arany Santana diretora do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI), disse que a Caminhada Raízes da Bahia, é um evento importante por apresentar a essência da cultura tradicional da Bahia.

"Esta caminhada não é apenas cultural, mas educativa porque, através dela, iremos mostrar as origens da formação da nossa identidade", explicou a gestora.

Integração

Além das apresentações dos artistas e grupos culturais, o evento dominical no Dique tem previsão de reunir diversas ações articuladas entre as secretarias do governo estadual.

Segundo a programação divulgada, durante o evento o público terá acesso a uma feira de economia solidária, coordenada pela Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre).

Já a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) estará dando apoio e orientação às vítimas de discriminação, com a presença de integrantes do Centro de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa Nelson Mandela.

