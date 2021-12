Caminhada protesta contra o limite sonoro em Salvador

Uma passeata realizada nesta segunda-feira, 8, no Dique do Tororó às 8h30, pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4ª Região (Crefono), protestou contra a nova Lei do Silêncio aprovada pelo prefeito ACM Neto (DEM) e publicada no Diário Oficial do Município no dia 7 de outubro deste ano. O protesto também marcou o Dia do Fonoaudiólogo comemorado nesta terça-feira, 9.

A passeata envolveu cerca de 40 pessoas, entre idosos, estudantes, membros dos Conselhos Regionais de Medicina e Fonoaudiologia e usuários do Dique do Tororó que incorporaram a passeata ao longo do caminho.



"O objetivo do protesto é conscientizar a população sobre a mudança da lei que define os níveis máximos de sons e ruídos, que passou de 60 para 110 decibels em algumas regiões", disse Silvia Benevides, vice-presidente do Crefono.



A concentração se iniciou às 7h30 e a caminhada teve início às 8h30 e deu uma volta completa no Dique. "Foram confeccionadas 200 camisas e bonés, além de faixas e 3 mil panfletos", disse Silvia Benevides.



Foram convidados as associações de bairros, o Conselho Regional de Medicina, os Institutos de Ensino Superior (IES), como Ufba, Uneb, Unirb, Unime e Unijorge, todas com curso de Fonoaudiologia.



"Queremos fortalecer a ação civil e a ação no Ministério Público da Bahia, movidas pelo Conselho Regional de Medicina", disse Marcos Souza, 21, estudante de fonoaudiologia da Uneb.



Entenda o caso



A Lei N. 5.354/98, define que os níveis máximos de sons e ruídos de qualquer fonte emissora e natureza, são de 60 decibels (db) entre 22h e 7h e de 70 db, entre 7h e 22h.



A nova Lei N. 8.675/2014, altera o nível máximo de emissão sonora para 110 db, 25 dias antes e 10 dias após o carnaval e 10 dias antes e 10 dias após o São João.



Os bairros os quais, a nova lei se aplica são o Pelourinho, Parque de Exposição, Rio Vermelho (entre a Praia da Paciência e a Praça Colombo) e a Arena Fonte Nova.



"Eu trabalho e moro no Pelourinho e quando tem show, a gente não escuta uns aos outros. Imagine este nível do som ainda mais alto", comentou Tania dos Reis de Jesus, 56, micro empreendedora.



A exposição a sons mais fortes que 87 decibels pode prejudicar a saúde. "As consequências são danosas, desde estresse, desempenho ruim no trabalho ou escola, alteração hormonal a até casos de deficiência auditiva irreversível", explicou Silvia Benevides.



A perda de audição depende tanto da potência do som como do período de exposição



"Não concordo com a nova lei. Passamos o dia todo expostos ao barulho, seja na rua, no trânsito e até no trabalho. Em casa, a gente quer tranquilidade. O nosso lar é para descansar", disse Silvana Silva, 27, auxiliar de produção.

adblock ativo