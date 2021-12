Caminhada pela paz reúne centenas de fiéis no Bonfim

As paróquias da Península de Itapagipe e Cidade Baixa e entidades representativas de classes sociais e comunitárias realizaram neste domingo, 18, a Caminhada pela Paz e Superação da Violência.

Vestidos de roupas brancas, centenas de fiéis compareceram ao ato. O percurso teve início na praça Irmã Dulce, no Largo de Roma, e seguiu até a Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, no , é celebrada uma missa campal. a caminhada começou por volta das 8h.

A ação faz parte das atividades da Campanha da Fraternidade 2018, que tem como tema “Fraternidade e Superação da Violência”.

Cruzes na praça

Dando continuidade à programação da Campanha da Fraternidade 2018, no próximo sábado, 24, será realizado um ato inter-religioso, a partir das 17h, no Largo do Papagaio, no bairro da Ribeira, que contará com manifestações de arte e cultura.

Na Igreja do Bonfim, serão feitas outras atividades. Na sexta, 23, todas as missas terão momentos de oração pelas vítimas fatais da violência e suas famílias. Às 17h, após a última celebração do dia, serão colocadas na praça cruzes com nomes de vítimas fatais da violência encaminhados por familiares e amigos.

Desde a última sexta, 16, está sendo realizada a montagem de um painel onde as pessoas exporão suas preocupações com a violência e pedidos de paz. Na Sexta-feira Santa, 30, às 17h, as cruzes serão retiradas da praça para serem queimadas no sábado-santo antes da vigília pascal, que tem início às 18h.

