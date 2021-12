Caminhada pela paz reúne 4 mil pessoas no Costa Azul

Uma caminhada foi realizada na manhã deste domingo 13, por moradores do bairro Costa Azul, em Salvador, para pedir paz no bairro após crimes que ocorreram na região. De acordo com estimativa do organizadores, cerca de 4 mil pessoas estiveram no evento.

Policiais da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Boca do Rio) acompanharam a manifestação. Após o ato, o comandante da 39ª CIPM, major Gabriel Neto, se reuniu com os moradores para tratar sobre comportamento de segurança em área urbana e a criação do conselho comunitário de segurança do Costa Azul.

