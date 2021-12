Caminhada pede júri popular para a médica Kátia Vargas

Cerca de 150 pessoas, entre familiares e amigos de Emanuel e Emanuelle Dias, de 22 e 21 anos, mortos em um acidente de moto em Ondina, realizaram um caminhada pela morte dos irmãos, na tarde deste sábado, 02, em Salvador. O ato, que contou com a presença de grupos de motoqueiros, começou por volta das 16 horas, na Barra, e foi realizado para cobrar justiça.

Com faixas e vestidos com camisas que trazem a foto do irmãos, os participantes pediram pelo julgamento com júri popular para a médica Kátia Vargas, que atingiu com o carro a motocicleta em que estavam os irmãos Emanuelle e Emanuel, no dia 11 de outubro, em Salvador.

A caminhada seguiu em direção a Ondina. A mãe dos jovens, Danúbia Gomes, falou sobre a importãncia do apoio que vem recebendo da população. "Sinto tanto amor por essa populaçãoque me acolhe, eu não estaria aqui se não fosse o amor dela", afirmou.

Agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) e da Polícia MIlitar (PM) acompanharam a manifestação.

Caso - Kátia Vargas foi indiciada por duplo homicídio qualificado e está presa o Complexo Penitenciário da Mata Escura desde o dia 17, após ter ficado internada no Hospital Aliança.

Nesta sexta-feira, 1º, o advogado criminalista Vivaldo Amaral, um dos mais experientes de Salvador nesta área, anunciou que não defende mais a médica. Amaral alegou que, "por razões éticas", preferia não falar sobre os motivos que o levaram a abandonar o caso.

*Com informações de Renato Alban

