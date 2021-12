Caminhada pede fim da intolerância religiosa em Salvador

Homens, mulheres e crianças se uniram na manhã deste domingo, 25, para pedir respeito e liberdade de fé na 8ª Caminhada pela Vida e Liberdade Religiosa. Vestidos de branco, os participantes saíram o Engenho Velho da Federação a caminho do Dique do Tororó. No destino final, foram recebidos por bandas e apresentações artísticas.

Movida por um pequeno trio elétrico e música afro, a Caminhada pedia o fim da intolerância religiosa e o respeito ao povo de santo, como são chamados os adeptos das religiões de rigem africana.

Entre os manifestantes estava a Yalorixá do Terreiro Axé Abassá de Ogum, Jaciara Ribeiro, conhecida por seu papel na luta contra a intolerância. "Nós viemos de vários terreiros clamar por liberdade e respeito. Essa é uma ação política do povo de Santo", diz.

Também estiveram presentes os políticos Hamilton Assis, do PSOL, eleito vereador na última eleição, o deputado estadual Bira Corôa, e Ailton Ferreira, da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Eles destacaram importância da tolerância religiosa e o papel das religiões africanas para a cultura baiana. "Essa caminhada é uma ação afirmativa das pessoas que professam sua fé e nela se reconhecem", diz Assis.



O movimento foi organizado pelo Coletivo de Entidades Negras (CEN) e pelo Fórum Estadual de Religiões de Matrizes Africanas (Ferma).

