Caminhada no Dique estimula a solidariedade e a cooperação

A manhã deste sábado, 6, foi marcada por uma ação de voluntariado e soliedariedade. O Dia de Cooperar (ou Dia C) organizado pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), aconteceu pela primeira vez em Salvador.

O evento reuniu mais de 300 pessoas para uma caminhada que teve início às 8h, no Dique do Tororó. Além da caminhada, o evento ofereceu atendimentos fisioterapêuticos e aferição de pressão arterial, além de uma apresentação do coral de crianças da creche Irmã Marcelina.

Com iniciativa da Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg), o Dia C teve o objetivo de promover e estimular a integração das ações voluntárias de cooperados e colaboradores em um movimento de solidariedade cooperativista.

Desde a implantação do projeto em Minas Gerais, em 2009, as outras unidades estaduais do sistema decidiram também fazer parte da mobilização social. O Dia C em 2014 foi realizado, neste sábado, 6, em todos os estados brasileiros, como uma festa de comemoração de série de atividades realizadas ao decorrer do ano.

Em Salvador, o evento foi coordenado por Geisa Félix. Segundo ela, desde junho as mais de 20 cooperativas associadas ao projeto realizam ações voluntárias. "Cada cooperativa sugere um projeto a ser realizado. Este ano já fizemos arrecadação de livros para escolas públicas, doação de leite em pó, fraldas geriátricas e infantis, alimentos não perecíveis e juntamos notas e cupons fiscais para reverter em auxílio financeiro ao Hospital Aristides Maltez", disse ela.

Alegre

A cooperativa Coomap, coordenada por Jair Romualdo de Oliveira, de São Sebastião do Passé (Grande Salvador) realiza o projeto Alegre, no qual assistentes sociais acompanham mais de mil crianças.

O presidente da Oceb, Cergio Tecchio, reforça a essência do Dia C. "O evento, seja na saúde ou na educação, mostra como é importante ajudar e contagia ser solidário", disse Tecchio.

