A caminhada que marcou a programação da greve geral contra as reformas trabalhista e da Previdência no Campo Grande, centro de Salvador, reuniu cerca de 13 mil pessoas, de acordo com as centrais sindicais. A Polícia Militar (PM-BA) não quis dar a estimativa de público. O ato teve início por volta das 16h30.

>>Confira como foi a manifestação nas cidades baianas

Luana Almeida

Caminhada no Campo Grande reúne cerca de 13 mil pessoas

Os manifestantes carregavam faixas e cartazes pedindo a saída do presidente Michel Temer e contra as medidas do governo federal.

A caminhada contou, ainda, com a presença de políticos, como a deputada federal Alice Portugal. Segundo ela, a mobilização é uma resposta dá população às decisões do presidente.

"A reforma da previdência é cruel e acaba com uma conquista histórica do trabalhador brasileiro", disse.

adblock ativo