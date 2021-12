Caminhada na Pituba trata da importância de evitar obesidade

A 3ª Caminhada de Combate à Obesidade acontece neste sábado, 14, a partir das 8h, na Praça do Loteamento Aquarius, na Pituba. O evento tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prática de exercícios físicos e a manutenção de uma vida saudável.

O coordenador do Núcleo de Obesidade e Cirurgia Bariátrica e diretor médico e executivo do Hospital da Bahia (que promove a ação), Marcelo Zollinger, explica que a cirurgia bariátrica é o mais importante método para o emagrecimento, mas os obesos precisam se conscientizar de que o exercício físico e a qualidade alimentar são fundamentais para que o processo cirúrgico funcione bem.

Antes da caminhada, também será realizada uma palestra sobre os riscos da obesidade e o papel da cirurgia bariátrica no tratamento da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, em Salvador, 47,3% dos adultos estão com excesso de peso, percentual que em 2006 correspondia a 39,7%.

