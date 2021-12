Caminhada mostra diversidade e riqueza cultural do estado

A cultura popular esteve em destaque, na tarde deste domingo, 24, durante a 1ª edição da Caminhada Raízes da Bahia, no Dique do Tororó. O desfile reuniu 36 grupos, com mais de 1.200 artistas, de cidades que compõem a Grande Salvador, Recôncavo, Sertão e Baixo Sul do estado.

Dividida em cinco alas, a manifestação levou ao público apresentações de diversas expressões culturais, nascidas tanto no interior quanto na capital, a exemplo de samba de roda, caretas, congadas, quadrilhas, fanfarras, filarmônicas, ternos de reis, bumba meu boi e negos fugidos.

Encerrado pelas Ganhadeiras de Itapuã, o desfile teve início por volta das 16h, quando os primeiros grupos partiram do estacionamento da Arena Fonte Nova rumo à avenida Vasco da Gama, no sentido oposto ao fluxo de veículos.

Entre alguns dos grupos estavam o Balé Folclórico da Bahia (Salvador); Congos, Reinados e Cheganças (Cairu); Os Guaranis (Itaparica); A Barquinha de Bom Jesus dos Pobres (Saubara); Careta de Praia do Forte; Esmola Cantada (Cachoeira) e Nego Fugido (Acupe).

<GALERIA ID=20461/>

Valorização

O evento reuniu um público heterogêneo no cartão-postal da cidade, composto por famílias, crianças, grupos de jovens e idosos, que foram prestigiar as manifestações culturais, mais comuns às pessoas que vivem nas cidades do interior.

A primeira vez que a pequena Luana Coelho, 5 anos, viu de perto uma careta desaguou a chorar, correu para longe da multidão e pediu o colo da mãe, a bancária Fernanda Coelho, 34 anos. "Ainda tentei explicar que era apenas uma fantasia, mas não teve jeito", disse, enquanto consolava a filha.

Disposição, alegria e samba no pé foram marcas da aposentada Marieta Fernandes, 67, que aproveitou para reviver a infância na cidade de Maragogipe. "Fui criada no Recôncavo. Vi muito disso quando era jovem. É lindo demais", recordou.

O titular da Secretaria de Cultura do Estado, Jorge Portugal, ressaltou que a caminhada serviu para dar visibilidade a grupos que não têm tanto apelo de mídia como na capital. Ele afirmou que o evento proporcionou aos soteropolitanos contato com a tradição popular.

"Nossa população é extremamente urbana e, hoje (ontem), ela terá contato com a cultura popular, que é a fonte da qual se alimentam todos os artistas", avaliou. "O trabalho que acontece no interior não tem tanta visibilidade, por isso é importante fomentar esses eventos", concluiu.

Gerente executivo da iContent, organizadora da caminhada, Estácio Gonzaga disse que a ideia é produzir novas edições da caminhada, com mais grupos de várias partes do estado. "Nossa proposta é resgatar as tradições culturais das cidades baianas, com eventos dessa magnitude, voltados para a participação da família e dos jovens", frisou.

