Caminhada marca início da Semana Santa em Salvador

A manhã deste domingo, 20, foi de manifestação de fé para católicos de várias partes da cidade. No evento religioso que abre a Semana Santa, a Caminhada de Ramos reuniu milhares de fiéis do Campo Grande à Praça Municipal.

Durante a caminhada, os devotos rezaram, fizeram pedidos e cantaram músicas para agradecer as bênçãos concedidas. Três trios elétricos animaram o evento. Segundo informações da Polícia Militar, cerca de 20 mil pessoas participaram do evento.

Devotos rezaram, fizeram pedidos e cantaram músicas em caminhada no centro da Cidade

A celebração, que teve início por volta das 7h30, no Campo Grande, foi presidida pelo Arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Carregando folhas de palmeiras nas mãos, como é tradição, os fiéis seguiram em procissão até a Praça Municipal, onde a celebração da missa teve continuidade.

Por conta da caminhada, diversas ruas do centro da cidade foram interditadas. O fluxo de veículos foi alterado na Rua Chile, no Largo do Campo Grande, na Rua Forte de São Pedro, na Avenida Sete de Setembro e na Praça Castro Alves.

