Caminhada lembra um ano de morte de publicitário

Amigos e familiares do publicitário Daniel Prata,morto em um acidente na avenida ACM, em Salvador, há um ano, se reuniram para uma caminhada pela paz na manhã deste domingo, 8, na orla da Barra.

A manifestação era para que o advogado Roberto João Starteri Sampaio Filho, que bateu no carro do publicitário, fosse preso. Na sexta-feira, 6, o Ministério Público (MP-BA) informou que entregou uma denúncia à Justiça contra o advogado e pediu a decretação de sua prisão preventiva.

De acordo com o órgão, a denúncia é baseada no inquérito policial, que indica o estado de embriaguez do advogado e na condução do seu veículo a uma velocidade entre 135 km/h e 140 km/h no momento da colisão.

