"Caminhada Eles por Elas" pelo fim da violência contra mulher reúne multidão no Dique do Tororó

A manhã deste domingo, 11, foi marcada pela 1ª Caminhada Eles por Elas, promovida pela Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres (SPM-BA), no Dique do Tororó, na capital baiana. A ação marcou o encerramento dos 21 Dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres na Bahia. O evento mobilizou políticos, artistas e moradores da região, sobretudo, o público masculino que marcou presença em homenagem à data 06 de dezembro, Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

beijo forçado, também, é uma violência beijo forçado, também, é uma violência

A pedagoga Fernanda Rodrigues, 37, moradora do Garcia, afirma que a luta pelo fim da violência contra as mulheres deve ser de toda a sociedade. “É importante que os homens se conscientizem sobre o valor e papel da mulher na sociedade e respeitem. Carnaval tá chegando e eles precisam entender que o beijo forçado, também, é uma violência”, disse.

A Bahia registrou quase 10 mil casos de violência contra a mulher somente no primeiro trimestre de 2016, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA). Para a secretaria estadual de Políticas para as Mulheres da Bahia, Olívia Santana, a caminhada tem exatamente o objetivo de mobilizar homens e provocar mudanças. “O objetivo é a adesão de homens, porque todas as nossas ações é voltado para a mulher, para a vítima. Mas é preciso mexer com o agressor em potencial”, ressaltou.

10 mil 10 mil

O secretário de Cultura, Jorge Portugal, também marcou presença no evento. “Aqui é o momento em que o homem assume publicamente a luta pela cidadania plena da mulher. Devemos conscientizar e lembrar a sociedade que as mulheres merecem respeito acima de tudo”, disse Portugal.

O objetivo é a adesão de homens, porque todas as nossas ações é voltado para a mulher, para a vítima. Mas é preciso mexer com o agressor em potencial O objetivo é a adesão de homens, porque todas as nossas ações é voltado para a mulher, para a vítima. Mas é preciso mexer com o agressor em potencial

A campanha é uma mobilização mundial, que acontece anualmente, entre os dias 25 de novembro e 10 de dezembro, e consiste na luta pelo enfrentamento à violência contra as mulheres. No Brasil, tem início antecipado no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, configurando assim 21 dias de ações pelo fim da violência contra a mulher.

"Caminhada Eles por Elas" pelo fim da violência contra mulher reúne multidão no Dique do Tororó | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo