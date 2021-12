Caminhada do Samba terá esquema especial de serviços municipais

Celebrando o início da homenagem ao Dia do Samba, que acontece no dia 2 de dezembro, a 14ª Caminhada do Samba será realizada neste domingo, 1º, em Salvador. O percurso inicia na Praça do Campo Grande, sentido Avenida Carlos Gomes, com destino à Praça Castro Alves. O evento começará a partir das 13h e terá um esquema especial de serviços oferecidos pela Prefeitura.

A edição deste ano da Caminhada do Samba vai reunir tradicionais blocos presentes no carnaval baiano, a exemplo do Alerta Geral (Miudinho), Alvorada (Bambeia), Pagode Total (É o Tchan), Amor & Paixão (Fora da Mídia), Reduto do Samba (Katulê), Vem Sambar (Grupo Mocidade), Samba Popular (A Grande Família), Proibido Proibir (Fuzukda e participação especial Terra Samba) e Q Felicidade (Patrulha do Samba). O evento é realizado pela União das Entidades de Samba da Bahia (Unesamba) e vai homenagear Merina Aragão, atual gerente de Carnaval da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

Trânsito

A partir das 23h deste sábado, 30, serão reservadas vagas para estacionamento dos trios no Largo do Campo Grande, entre o Wish Hotel da Bahia e a Rua Forte de São Pedro. O tráfego e o estacionamento de veículos serão proibidos das 12h às 20h de domingo, no Largo do Campo Grande, entre o Wish Hotel da Bahia e a Rua Forte de São Pedro, na Rua Forte de São Pedro, Rua Carlos Gomes e na Praça Castro Alves.

Já a partir das 12h de domingo serão instaladas 20 barreiras fixas e 15 barreiras móveis no entorno do evento. Os veículos que trafegam pela Ladeira da Montanha terão como opção de tráfego a Avenida Lafayette Coutinho (Contorno), Rua Banco dos Ingleses, Largo do Campo Grande ou Rua Miguel Calmon, Avenida Jequitaia, Túnel Américo Simas, Dique do Tororó, Avenida Centenário e Vale do Canela. Os veículos oriundos do Largo do Campo Grande terão como opção de tráfego acessar o Vale do Canela, Comércio ou Avenida Leovigildo Filgueiras.

Dentre as barreiras fixas instaladas estão a da Rua do Sodré com Ladeira da Montanha; a da Rua Clóvis Spínola com a Avenida Sete de Setembro; a Ladeira da Praça com a Rua do Saldanha, Rua Carlos Gomes com o Largo dos Aflitos; a Rua Chile com a Rua Pau da Bandeira; da Rua da Ajuda com a Rua do Tira Chapéu; e a da Avenida Joana Angélica com a Praça da Piedade.

As barreiras móveis serão colocadas no Largo do Campo Grande (acesso ao Vale do Canela); no Largo do Campo Grande com a Rua Araújo Pinho; na Rua João das Botas com a Avenida Leovigildo Filgueiras; na Rua Comendador José Alves Ferreira com a Av. Leovigildo Filgueiras; na Praça Lord Cochrane (acesso ao Garcia); na Rua Forte de São Pedro (Semáforo); na Rua Direita da Piedade com a Rua Politeama de Baixo. Além disso, a Avenida Sete de Setembro com a Praça da Piedade; a Ladeira de São Bento com a Praça Castro Alves; a Rua Chile com a Rua do Tesouro; a Ladeira da Praça com o Viaduto José Gonçalves; a Rua Miguel Calmon com a Rua Pinto Martins; a Ladeira da Montanha (parte baixa); a Ladeira do Gabriel com a Ladeira dos Aflitos; e a Rua Banco dos Ingleses (parte baixa).

Mobilidade

Para suprir a necessidade dos usuários de transporte público durante o evento, a Semob disponibilizará 15 veículos extras da frota reguladora, que estarão disponíveis na Estação da Lapa, das 18h à 1h da manhã de segunda, 2, e também nas Estações Pirajá e Acesso Norte, das 16h às 23h30. Além disso, serão reforçadas 18 linhas, de 11h às 0h.

O Elevador Lacerda estará em operação com as quatro cabines, das 7h até 22h, com tarifa normal de R$ 0,15. Além disso, terão pontos de táxis e mototáxis no entorno do evento, localizados na Praça da Sé, Praça castro Alves e também ao lado Teatro Castro Alves.

Segurança

A Guarda Civil Municipal (GCM) vai atuar no suporte da segurança dos trios e nas barreiras de trânsito da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

Saúde

As Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Brotas e do Vale dos Barris estarão prontas para atuarem como referência para possíveis ocorrências advindas da realização do desfile. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estará de sobreaviso para chamados que possam ocorrer durante o festejo.

Organização

Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) estarão no circuito da festa para estabelecer o ordenamento do espaço público e coibir os excessos. Rondas serão realizadas pelos fiscais em todo o percurso, organizando os espaços ocupados pelos ambulantes e todos os comerciantes do evento. Além disso, a Semop disponibilizará equipes para o controle e combate à poluição sonora, auferindo os decibéis e observando os limites de volume dos trios elétricos, seguindo o que rege a Lei do Silêncio.

