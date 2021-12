Caminhada do Samba terá esquema especial de serviços municipais

A 14ª Caminhada do Samba acontece neste domingo, 1º, na capital baiana, celebrando o início da homenagem ao Dia do Samba, comemorado em 2 de dezembro. Começando a partir das 13h, o percurso vai da avenida Lafayette Coutinho (Contorno) até o Elevador Lacerda, no Comércio. O evento terá um esquema especial de serviços oferecidos pela Prefeitura de Salvador.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação municipal (Secom), as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Brotas e do Vale dos Barris estarão prontas para atuar em possíveis ocorrências na data. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estará à disposição para chamados que possam ocorrer durante o festejo.

Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) estarão no circuito da festa, estabelecendo o ordenamento do espaço público e coibindo possíveis excessos com rondas sendo realizadas pelos fiscais em todo o percurso, organizando também os espaços ocupados por vendedores ambulantes e todos os comerciantes do evento.

Trânsito

No dia do evento, o tráfego será proibido em todo o percurso entre 12h e 20h do domingo, 1º. O trecho interditado será desde o Viaduto Menininha do Gantois (Contorno) até em frente ao Elevador Lacerda.

adblock ativo