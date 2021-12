Milhares de pessoas acompanham a Caminhada do Samba, que acontece neste domingo, 2, em homenagem ao Dia Nacional do Samba. Os amantes do ritmo se concentram no Campo Grande e seguem os trios elétricos em direção à Praça Castro Alves.

>> Vias são bloqueadas no centro de Salvador para a Caminhada do Samba

O desfile, que estava marcado para as 13h, é comandado por nove blocos e 18 atrações, além dos convidados especiais. Nesta 13ª edição, a Caminhada traz os blocos Alvorada (Bambeia e Ala de Canto), Alerta Geral (Miudinho e Samba Mocidade), Pagode Total (Samba Trator e Movimento do Beto), Reduto do Samba (Katulê), Proibido Proibir (Fuzukda, Wellington Dinho, Dikara no Samba, Samba Improviso e Simplesmente Nós), Vem Sambar (Fora da Mídia), Amor & Paixão (Grupo Movimento), Samba Popular (A Grande Família, Pagodéa, Coisa Fina e Banjolada) e Q Felicidade (Patrulha do Samba e convidados).

Da Redação | Foto: Julyana Salles | Ag. A TARDE Caminhada do Samba leva milhares de pessoas ao centro de Salvador

adblock ativo