Caminhada da Primavera no Dique do Tororó acontece nesta sexta

A 22ª edição da Caminhada da Privamera no Dique do Tororó acontece nesta sexta-feira, 10, a partir das 6h. O evento é aberto ao público e reúne adultos e idosos com o objetivo de celebrar a Primavera e também o Dia do Idoso, comemorado em 1º de outubro.

As turmas serão orientadas pelos professores dos núcleos de projetos sociais e serão acompanhadas por profissionais da área de Educação Física da Superintendência dos Desportos da Bahia (Sudesb).

A caminhada oferece uma manhã de lazer ao ar livre no Dique. A saída é prevista para acontecer às 7h.

