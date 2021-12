Caminhada da Liberdade será realizada nesta terça-feira

A Caminhada da Liberdade deste ano será realizada nesta terça-feira, 20, com o tema Copa 2014 e a Negritude Brasileira, a partir das 15 horas, com concentração no Curuzu, no bairro da Liberdade e saída em direção ao Pelourinho

Realizado há doze anos, o evento é promovido pelo Fórum de Entidades Negras da Bahia, e tem reunido milhares de pessoas em Salvador, nesses últimos anos. O objetivo da caminhada é combater o racismo e suscitar a reflexão e a implementação de ações que corrijam distorções sociais, políticas e econômicas históricas relacionadas à comunidade negra.

|Neste ano, o Fórum dá início às discussões sobre quais os efeitos e resultados da Copa do Mundo no Brasil para a comunidade negra brasileira, baiana e soteropolitana, tendo como um dos destaques o combate ao racismo no futebol.

adblock ativo