Caminhada da Liberdade enaltece orgulho negro

Parecia Carnaval. Curuzu, Ilê Aiyê, batuque de tambores, reggae e muito ijexá. Foi nesse tom e regido por esses ritmos que o Fórum de Entidades Negras realizou a 14ª edição da tradicional Caminhada da Liberdade, que saiu da sede do Mais Belo dos Belos e seguiu até o Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, nesta quinta-feira, 20.

O Dia Nacional da Consciência Negra foi comemorado por, aproximadamente, mil pessoas, que dançaram e cantaram sem parar, ao som de clássicos dos blocos afros baianos. Nem a intensa chuva que caiu sobre a capital baiana tirou o ânimo de negros, mestiços e brancos; soteropolitanos e turistas.

Além de evocar reivindicações antigas do movimento negro, como o fim da violência contra a juventude das periferias, a caminhada deste ano homenageou o ator e ativista baiano Mário Gusmão.

Zumbi baiano

Primeiro negro formado pela Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Gusmão morreu há 18 anos, em 1996, exatamente no dia 20 de novembro. Por isso, o ator foi chamado de "Zumbi da Bahia" pela organização do evento.

Segundo o fundador do Ilê Aiyê, Antônio Carlos dos Santos, o Vovô, "a homenagem a Gusmão tem o objetivo de celebrar a memória de um ativista pouco lembrado até mesmo pelos negros".

Vovô do Ilê falou também da segmentação de grupos negros em diversas caminhadas que acontecem na cidade durante o Dia da Consciência Negra. Para ele, a realização de diversos eventos ajuda a proliferar o debate em torno de temas importantes.

"A Bahia é muito grande, não cabe todo mundo em um mesmo lugar", afirmou. "É bom que haja caminhada nos quatro cantos do estado".

De acordo com o filósofo Raimundo Bujão, liderança do Movimento Negro Unificado (MNU), a data comemorativa em homenagem ao líder quilombola Zumbi dos Palmares faz com que o debate sobre igualdade racial chegue a espaços importantes, como as escolas.

"Temos feito cada vez mais atividades para atingir os jovens e adolescentes, tentando mudar os paradigmas promovidos pelo racismo e alertando a sociedade para a realidade vivida pela comunidade negra", afirma Bujão.

Avanços e desafios

Para o filósofo, a data é importante por mais dois motivos: "Para comemorar as discretas melhorias na vida da população pobre e para cobrar avanços maiores".

Presente à caminhada para representar o governo estadual, o secretário de Promoção da Igualdade Racial, Raimundo do Nascimento, também destacou os jovens como essenciais para a continuação da luta por igualdade racial.

Segundo o gestor, o principal desafio do próximo período de governo na área racial é enfrentar a "letalidade" da juventude negra.

"Temos perdidos muitos jovens que nem tiveram a oportunidade de escolher o que queriam ser. O desafio é da sociedade e do Estado", constatou Nascimento.

Carnaval 2015

Antes do início da caminhada, o presidente do Ilê, Vovô, revelou aos jornalistas presentes o tema que o bloco vai abordar no próximo ano.

O bloco vai desfilar no Carnaval de Salvador pela 41ª vez desde a sua fundação. O tema será a Diáspora Africana na Jamaica - país caribenho com mais de 97% da população afrodescendente. Os ensaios para a festa momesca já estão acontecendo, na Senzala do Barro Preto, Curuzu.

