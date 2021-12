Caminhada atrai cerca de 300 pessoas à Cidade Baixa

Uma caminhada para alertar as mulheres sobre a necessidade de prevenção contra o câncer de mama e do colo do útero atraiu cerca de 300 pessoas ao largo de Roma, na Cidade Baixa, na manhã deste sábado, 24.

Promovida pela Secretaria Municipal da Saúde, por meio do Distrito Sanitário Itapagipe, a Caminhada pela Vida do Outubro Rosa contou com atividades físicas, oficinas, apresentação de um grupo de capoeira e outro de dança, palestras e dinâmicas sobre autocuidado, além de marcação de exames de mamografia e papanicolau, dentre outros.

A coordenadora do Distrito Sanitário Itapagipe, Ana Carina Dunham, comemorou o sucesso do evento. "Proporcionar uma série de atividades físicas e ações sociais, de forma gratuita, além de ressaltar a importância de prevenir contra essas doenças, é muito gratificante", disse.

Mamografia

A aposentada Maria de Lourdes, 65 anos, foi uma das mulheres atendidas por profissionais da área de saúde. Ela passou pelo atendimento de prevenção e garantiu a marcação do exame de mamografia.

"A prefeitura está de parabéns pela iniciativa. A gente sabe que, para marcar esse exame, é um sofrimento. Hoje, foi rápido e também fui bem atendida. Ainda ganhei camisa e lanche", contou ela.

