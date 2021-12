Caminhada alerta sobre riscos da hepatite

Foi realizada, na manhã deste domingo, 27, no Dique do Tororó, em Salvador, uma caminhada em comemoração ao Dia Mundial de Combate às Hepatites.

Promovida pela Secretaria Municipal da Saúde, em parceria com o Grupo Vontade de Viver, Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e o Comitê Estadual de Hepatites, a ação teve o objetivo de chamar a atenção para os riscos da doença e também para a importância do diagnóstico precoce.

No Brasil, cerca de cinco milhões de pessoas têm hepatite, de acordo com informações do Comitê Estadual de Hepatites. Na Bahia, o vírus atinge cerca de 1,5% a 2% da população adulta, entretanto, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a incidência do vírus é considerada média no estado.

"Não é um número alarmante, mas é importante lembrar que, quanto mais cedo for o diagnóstico, maior é a chance de cura", disse a gerente do laboratório central de Salvador, Olivete Borba.

Durante o evento, profissionais de saúde também realizaram testes rápidos para diagnóstico das hepatites B e C, sífilis e HIV, com o resultado em 20 minutos.

"Trata-se de uma triagem. Caso o resultado seja positivo, encaminhamos a pessoa ao ambulatório de hepatites", explicou Olivete.

As hepatites têm formas diferentes de transmissão. O tipo B é transmitido, normalmente, por meio das relações sexuais. Já o C é mais comum através do contato com sangue contaminado, por meio de alicates, agulhas e outros instrumentos cortantes infectados.

Até as 9h30, o ambulatório móvel tinha atendido 34 pessoas. O esperado até o final da mobilização, segundo Olivete, era de 100 a 120 pessoas em apenas um turno.

"Aguardo o resultado e apoio a mobilização. Às vezes, falta conhecimento da população. As pessoas, normalmente, esperam sentir algum sintoma para procurar o médico. O teste rápido é um incentivo para quem diz não ter tempo", disse Gerson Cordeiro, 65, que também participou da caminhada.

O diagnóstico precoce é importante porque, segundo o diretor do Grupo Vontade de Viver e participante do Comitê Estadual de Hepatites, Hilson Cordeiro, em muitos casos, a doença pode não apresentar sintomas. Isso acontece porque o fígado, orgão afetado pela hepatite, não possui terminações nervosas.

"Quando a pessoa sente algo, o quadro já pode estar gravíssimo e acabar desenvolvendo um câncer", disse.

Tratamento

Ainda não há vacina para cura da hepatite, mas é possível eliminar o vírus com medicações. "Cerca de 80% da contaminação do vírus de hepatite B é feita por via sexual. Há tratamento, mas, infelizmente, a chance de cura ainda é baixa", afirmou Cordeiro.

O tratamento é realizado com uma injeção semanal. De acordo com o tipo de vírus, a aplicação é feita entre 24 a 48 semanas, junto com um comprimido diário.

"Primeiro a pessoa faz uma triagem e, caso o resultado seja positivo, faz um segundo exame para saber a quantidade de vírus presente. Em seguida, outro exame identificará o tipo de vírus, e, a partir daí, formas diferentes de tratamento serão apresentadas", explicou Olivete.

adblock ativo