Câmeras monitoram a cidade 24 horas

Cerca de 215 câmeras de videomonitoramento já foram instaladas em pontos estratégicos para acompanhar a movimentação da cidade durante os jogos da Copa das Confederações em Salvador.

O anúncio do sistema de segurança foi feito pelo prefeito ACM Neto na manhã desta quarta-feira, 19, em entrevista na sede da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel), em Ondina.

De acordo com o prefeito, o sistema será operado 24 horas, por oito funcionários da companhia, e captará imagens de locais próximos a hotéis onde ficarão hospedadas as delegações, imediações do aeroporto, Avenida Luis Viana Filho (Paralela), rodoviária, rodovias estaduais e federais, porto, além do entorno da Arena Fonte Nova.

As imagens coletadas pelas câmeras serão repassadas aos órgãos da prefeitura, que irão analisá-las e, caso sejam detectados problemas, localizá-los.

Segundo Neto, o monitoramento será semelhante ao apresentado no Carnaval deste ano e integra o plano de segurança para a Copa de 2014. "Estamos integrados para garantir o sucesso do evento e o conforto para o cidadão e para os visitantes", disse.

Segurança - As ações de segurança contarão, ainda, com 355 funcionários da Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção à Violência (Susprev) para apoiar as atividades de ordenamento de ambulantes, proteção de marcas pela Superintendência de Controle e Uso do Solo (Sucom) e demais fiscalizações.

"Os guardas municipais também estarão nas ruas para dar suporte ao serviço de segurança do público e do patrimônio na área do estádio", completou Neto.

Serviços - Na opinião do titular do Escritório Municipal da Copa (Ecopa), Isaac Edington, a partir do sistema de câmeras, será possível fiscalizar todos os serviços que serão oferecidos na cidade durante os jogos.

"A instalação de câmeras de videomonitoramento é uma forma de manter todos os órgãos municipais envolvidos na realização do evento, além de facilitar em caso de riscos ao público dentro e fora da arena esportiva", explicou o gestor.

