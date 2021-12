Câmeras do local onde argentino foi morto não funcionavam

As câmeras de segurança da churrascaria Carne na Brasa - onde o argentino Horácio Fidel Lopez, 58 anos, foi assassinado a tiros, na noite desta quarta, 5 - não estavam funcionando, segundo a assessoria de comunicação da Polícia Civil. O estabelecimento foi aberto há cerca de 20 dias.

>> Comerciantes na Barra temem por falta de segurança

Ainda segundo a Polícia Civil, o argentino estava sentado de costa na primeira mesa da churrascaria quando um homem entrou e efetuou os disparos. A vítima foi baleada quatro vezes, sendo atingido na cabeça e no braço direito. Ele ainda foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), que investiga o caso, encontrou cápsulas de balas da arma calibre .40 no local do crime durante a perícia. Até as 10h desta quinta-feira 6, nenhum suspeito havia sido preso.

adblock ativo