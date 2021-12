As câmeras de segurança da rua Almirante Barroso, no bairro do Rio Vermelho, registraram um assalto na tarde desta quitna-feira, 19, por volta de 16h30.

As imagens mostram a aproximação de dois homens em uma moto ao carro da vítima, que aguardava a abertura do portão para entrar em casa. Um dos suspeitos desce do veículo e comete o crime na janela da motorista, que entrega seus pertences sem reagir.

Após pegar os objetos, o criminoso sai andando tranquilamente e volta à motocicleta, fugindo em seguida. O crime aconteceu na Praça Geraldo Walter que, de acordo com um blog sobre o bairro, é local de constantes assaltos.

Confira no vídeo o momento do crime:

Da Redação Câmeras de segurança registram assalto no Rio Vermelho

