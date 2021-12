Câmeras de segurança flagram carro de idoso sendo roubado

Um assalto foi flagrado por câmeras de segurança da Rua Edgar Chastinet, no bairro de Santa Mônica, em Salvador. Nas imagens é possível ver dois suspeitos, um deles armado, se aproximando de um idoso que estava próximo ao porta malas de um veículo. (confira vídeo abaixo)

De acordo com uma moradora da região, o crime aconteceu na noite da última quinta-feira, 4, e dentro do carro haviam mais duas senhoras, também idosas. "Eu estava voltando da igreja e quando eu vi que o senhor estava nervoso e agitado. Trouxe os três idosos para casa, dei água e fiquei com eles até a polícia chegar", conta.

O senhor, de identidade não revelada, registrou a ocorrência e o caso está sendo investigado. Segundo a moradora, depois deste assalto, outros dois automóveis foram roubados na localidade.

O veículo roubado na rua Edgar Chastinet ainda não foi encontrado.

