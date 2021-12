Câmera não flagrou morte de pastor no Comércio, diz peixeiro

A câmera de segurança de uma peixaria, próximo ao local onde o pastor Rosivaldo Oliveira de Jesus, 31, foi assassinado na quarta-feira, 27, estava quebrada e não registrou o crime, de acordo com o dono do estabelecimento, que preferiu não se identificar.

"Faz quatro meses que mandei consertar e o cara ainda não me devolveu", disse ele. O pastor foi morto com um tiro na cabeça, na Avenida Jequitaia, Água de Meninos, durante o roubo da picape Fiat Strada na qual viajava com a mãe, Nilzete Almeida dos Santos, para Alagoinhas.

linchado por engano

O suspeito de ter atirado no pastor, Sidnei Lacerda dos Santos, foi linchado por testemunhas, segundo a polícia. O proprietário da peixaria disse ainda que quem atirou em Rosivaldo foi um comparsa do homem linchado que fugiu após o crime.

"O comércio aqui abre 1h da manhã e a gente fica exposto, não passa uma viatura. Sempre tem roubo de carro aqui", afirmou. A delegada Carla Ramos, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, não foi localizada para falar sobre as investigações referentes ao linchamento.

